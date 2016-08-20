تناول اللحوم صباحًا يحافظ على صحة جسدك

يعتقد كثيرون أن وجبة الإفطار الصحية يجب أن تتضمن البيض المسلوق والأجبان او الفاكهة، ولكن آخر الأبحاث تقول عكس ذلك وتؤكد على ضرورة إدخال اللحوم إلى وجبة الفطور.

وعلى الرغم من أن اللحوم والأسماك تعتبر إحدى الخيارات المفضلة لوجبة العشاء، ولكن يجب إدخالها ضمن قائمة وجبات الإفطار المثالية حالما كنت ترغب بالحفاظ على جسم سليم ورشيق، بحسب ماذكره موقع قناة “روسيا اليوم”.

ويقول غريغ من مركز Cornthwaite الصحي ومقره لندن، إن تناول اللحوم عند الصباح يوفر لنا نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية، مع انخفاض في نسبة الكربوهيدرات، الأمر الذي يسهم في منع خلق الدهون في الجسم.

ويضيف :”ينبغي أن تغذي وجبة الإفطار جسدك بالبروتينات والدهون الأساسية للبدء بعملية التمثيل الغذائي وكذلك تحقيق التوازن في مستويات السكر في الدم”.

والخيار الأول الذي يجب إدراجه ضمن وجبة الفطور، هو لحم البقر المفروم أو شرائح اللحم، للمحافظة على رشاقة الجسد من خلال الحصول على الدهون الأساسية والبروتينات اللازمة لصحة جسم الإنسان.

أما الخيار الآخر فهو الأسماك الغنية بالبروتين والأحماض الدهنية “أوميغا 3″ وفيتامينات A ,B1,B6 ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد.

وأوضح غريغ أن أطباق اللحوم والأسماك هذه تعتبر خيارات جيدة لأولئك الذين يرغبون في إنقاص وزنهم والتخلص من الكربوهيدرات الزائدة، حيث يكتسب الجسم طاقة كبيرة عند الصباح بدلا من اكتساب الدهون وتخزينها.