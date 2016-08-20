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دراسة أمريكية: النساء تحلم بخيانة زوجها والرجال بالترقية وزيادة المرتب

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دراسة أمريكية: النساء تحلم بخيانة زوجها والرجال بالترقية وزيادة المرتب دراسة أمريكية: النساء تحلم بخيانة زوجها والرجال بالترقية وزيادة المرتب

>كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن المرأة تحلم بالمزيد من الكوابيس أكثر من الرجال، والحلم الأكثر شيوعاً بالنسبة للإناث هو "زوجها بيخونها دائماً".

 

ومن المدهش للغاية، أشارت الدراسة إلى أن الأحلام الأكثر شيوعاً لدى النساء هى سقوط الأسنان والمطاردات، ورؤية العناكب، أما الرجال فى نفس الوقت يحلمون بالطيران، ومقابلة شخص غريب جميل، أو العثور على المال.

 

ووفقاً للدراسة التى أجريت على أكثر من 2000 رجل وامرأة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وجد الباحثون أن الحلم الأكثر شيوعاً فى الرجال هو الشعور بالسقوط، تليها ممارسة الجنس مع شخص غريب.

 

وكانت الأحلام الأكثر شيوعاً لدى النساء هى المطاردة والتى تمثل (51%)، والجرى فى المدرسة (38%)، والحلم بعدم الاستعداد لمقابله أو الحدث الهام (34%).

 

وأوضح آن كاتلر المحلل النفسى فى مدينة نيويورك، أن الكوابيس تأتى من القلق، والنساء أكثر عرضة لاضطرابات القلق من الرجال وهذا قد يكون السبب الكامن وراء حدوث الكوابيس.

 

وأضاف الدكتور جينى باركر، باحث علم النفس فى جامعة غرب إنجلترا، أن النساء تركز اهتمامها على مخاوفها، وربما تكون أكثر عرضة لتذكر الأحلام التى تركز على تلك المخاوف، لافتاً إلى أن 25% منهن تتذكر الأحلام كل ليلة تقريباً مقارنة بـ14% للرجال.


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