بالصور.. بدء انتخابات اختيار نقيب التمريض بجنوب سيناء

انطلقت اليوم السبت انتخابات نقابة التمريض بجنوب سيناء فى 4 لجان على مستوى المحافظة، برئاسة المستشار محمد الباسط رئيس لجنة وعضوية على أحمد مختار مراقب ومحمد المنيرى مراقب.

ويضم جدول الانتخابات 1060 عضوا من هئية التمريض من لهم حق الانتخاب بمستشفيات جنوب سيناء، وهى" مستشفى شرم الشيخ ومستشفى دهب ومستشفى رأس سدر ومستشفى طور سيناء التى تضم 501 ممرض و560 ممرضا وباقى المستشفيات بجنوب سيناء، ويتنافس على منصب النقيب التمريض علاء الشحات عطية ومحمد حسين عبد القارد".