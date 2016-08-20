أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

العثور على جثة طالب معاق زهنيًا متفحمة وسط الزراعات بالمنوفية

Google+ Print
العثور على جثة طالب معاق زهنيًا متفحمة وسط الزراعات بالمنوفية العثور على جثة طالب معاق زهنيًا متفحمة وسط الزراعات بالمنوفية

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> عثر أهالى بركة السبع، بمحافظة المنوفية، على جثة طالب معاق زهنيًا متفحمة، لقيامه بإشعال النيران فى نفسه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد العشماوى رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد تلقيه إخطارًا من الأهالى بالعثور على جثة مصابه بحروق بأرض زراعية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة “ع . ع. م. ع”، 16 سنة – طالب ومقيم بذات الناحية ملقاة بأرض زراعية ملك والده، وبمناظرتها وجدت بها أثار حروق بالظهر والبطن والساقين وعدم وجود أثار حريق بجوارها.

وبسؤال والد المتوفى “شفاهةً “، 40 عامًا – فلاح، ومقيم بذات الناحية، أفاد أن نجله معاق ذهنياً ورجح قيامه بإشعال النار بنفسه، ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على الجثة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم تحرير المحضر رقم 4416 جنح مركز الشهداء لسنة 2016، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا