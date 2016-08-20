العثور على جثة طالب معاق زهنيًا متفحمة وسط الزراعات بالمنوفية

مراسل«ONA»:

> عثر أهالى بركة السبع، بمحافظة المنوفية، على جثة طالب معاق زهنيًا متفحمة، لقيامه بإشعال النيران فى نفسه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد العشماوى رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد تلقيه إخطارًا من الأهالى بالعثور على جثة مصابه بحروق بأرض زراعية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة “ع . ع. م. ع”، 16 سنة – طالب ومقيم بذات الناحية ملقاة بأرض زراعية ملك والده، وبمناظرتها وجدت بها أثار حروق بالظهر والبطن والساقين وعدم وجود أثار حريق بجوارها.

وبسؤال والد المتوفى “شفاهةً “، 40 عامًا – فلاح، ومقيم بذات الناحية، أفاد أن نجله معاق ذهنياً ورجح قيامه بإشعال النار بنفسه، ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على الجثة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم تحرير المحضر رقم 4416 جنح مركز الشهداء لسنة 2016، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها .