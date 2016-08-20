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بعد القبض على متهم هارب.. إعادة فتح باب المرافعة في “اقتحام قسم التبين”

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بعد القبض على متهم هارب.. إعادة فتح باب المرافعة في “اقتحام قسم التبين” بعد القبض على متهم هارب.. إعادة فتح باب المرافعة في “اقتحام قسم التبين”

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي ، اليوم السبت، إعادة قضية “اقتحام قسم التبين” للمرافعة بجلسة 20 سبتمبر، وذلك بعد أن تبين للمحكمة القبض على متهم هارب، و صرح الدفاع للمتهم بالإطلاع على محاضر الجلسات و كافة أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة قد قدمت بجلسة اليوم، محضرًا مؤرخًا بتاريخ 27 يونيو 2016، بمعرفة النقيب إسلام عبد الحميد الضابط بالأمن الوطني، أثبت به أن نفاذا للقرار السابق للقضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، بضبط و إحضار المتهم الهارب أسامة إ. ح.، فقد تم إعداد أكمنة أسفرت عن ضبطه وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على مضبوطات، وأشرت المحكمة على المحضر بمايفيد النظر و الإرفاق بتاريخ اليوم.

وقالت المحكمة إنه ونظرًا لما تم من القبض على متهم هارب وهو الأمر الذي يستلزم إعادة الدعوى للمرافعة، وذلك بناءً على قانون المرافعات المدنية و التجارية ، يذكر أن جلسة اليوم كان من المقرر أن تشهد الحكم في القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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أونا

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