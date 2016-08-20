رسميًا.. “بنتيكي” ينضم إلى كريستال بالاس لمدة 4 سنوات

أعلن نادى كريستال بالاس الإنجليزى، اليوم السبت، ضم المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي مهاجم فريق ليفربول إلى صفوفه بشكل رسمى، بعقد لمدة 4 سنوات مقابل 27 مليون جنيه استرلينى، بالإضافة إلى خمسة ملايين جنيه استرلينى على سبيل المكافآت.

وأبدى “بنتيكي” سعادة كبيرة فى التجربة الجديدة داخل كريستال بالاس، مؤكدًا أنه من هذه اللحظة لابد من النظر للأمام.

ويذكر أن “بنتيكي”، 25 عام، قد انضم إلى ليفربول الإنجليزى صيف 2015 قادمًا من أستون فيلا مقابل 32.5 مليون استرليني.