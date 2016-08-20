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وصول مهاجرين أنقذوا قبالة سواحل ليبيا إلى ميناء ترابانى بإيطاليا

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وصول مهاجرين أنقذوا قبالة سواحل ليبيا إلى ميناء ترابانى بإيطاليا وصول مهاجرين أنقذوا قبالة سواحل ليبيا إلى ميناء ترابانى بإيطاليا

>رويترز

وصل إلى ميناء ترابانى فى صقلية صباح اليوم السبت 304 مهاجرون جرى إنقاذهم إلى جانب جثث خمسة أشخاص غرقوا جراء انقلاب قارب فى البحر المتوسط، وقالت جماعة إغاثة إنسانية أمس الجمعة إن ثلاثة أطفال سوريين غرقوا مع ثلاثة بالغين عندما انقلب قارب يحمل لاجئين قبالة الساحل الليبى وهو فى طريقه إلى أوروبا.

وقالت منظمة (ميجرانت أوفشور آيد ستيشن) الإنسانية إن جثتى طفلتين عمرهما ثمانية أشهر وخمسة أعوام انتشلت على بعد نحو 22 ميلا بحريا قبالة ليبيا يوم الخميس عندما غرق القارب الصغير الذى تكدس فيه 27 سوريا.

وذكرت المنظمة أن جثث امرأتين ورجل انتشلت أيضا بينما لم يتم العثور على طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام. وتدير المنظمة سفينتى إنقاذ فى البحر المتوسط بين إيطاليا وليبيا، وأقلت سفينة صيد وسفينة أخرى تديرها منظمة "بروأكتيفا أوبن أرمس" 21 ناجيا وهم بين المهاجرين الذين وصلوا إلى ترابانى اليوم.


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مصر 365