الجارديان : “صبحي” و”النني” بدلاء.. والمحمدي أساسي في مواجهات اليوم

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم السبت، التشكيل المتوقع لأندية أرسنال وستوك سيتى وهال سيتى، المحترف ضمن صفوفها الثلاثى المصرى محمد الننى ورمضان صبحى وأحمد المحمدى فى مبارياتهم اليوم.

وذكرت الصحيفة، أن محمد الننى، لاعب وسط أرسنال، سيبدأ مباراة فريقه أمام ليستر سيتى على مقاعد البدلاء، فيما يدخل جرانيت تشاكا فى التشكيلة الأساسية بدلاً منه.

وأضافت أن رمضان صبحي سيتواجد على مقاعد البدلاء فى مباراة ستوك سيتى مع مانشستر سيتي التى تنطلق فى الواحدة والنصف ظهراً بملعب “بريطانيا ستاديوم”.

وأشارت إلى أن أحمد المحمدي، سيكون متواجدًا فى التشكيلة الأساسية لفريق هال سيتي أمام سوانسي.