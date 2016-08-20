تحرك القائمين على مبادرة جميلة يا مصر من القاهرة متجهين إلى البحيرة

رصدت كاميرا اليوم السابع تحرك فريق العمل القائمين على مبادرة جميلة يا مصر من محطة مصر بالقاهرة متجهين إلى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لبدء مبادرة جميلة يا مصر.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق فى تصريحات خاصة أنه نتيجة لمجهودات مؤسسة جبهة الهوية المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والجمعية المصرية الكورية للتنمية بالتنسيق مع وزارة النقل والتنمية المحلية سوف نبدأ اليوم السبت 20 أغسطس تنفيذ مبادرة جميلة يا مصر.

والتى تهدف إلى تنظيف وتجميل خطوط ومداخل ومحطات سكك حديد مصر على مستوى الجمهورية مع البدء اليوم بمحطات محافظة البحيرة لافتا إلى أن التمويل كله مجتمع مدنى وشركات ورجال أعمال ودعم من المحافظات.

وقال اللواء دكتور مصطفى كامل هدهود محافظ البحيرة السابق، نائب رئيس جبهة الهوية المصرية ورئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية (KEDA) أن الجمعية ومؤسسة جبهة الهوية المصرية برئاسة السفير محمد العرابى أمين عام الجبهة تكاتفوا لتنفيذ حملة قومية مصرية (مبادرة جميلة يا مصر).

وأكد محافظ البحيرة السابق نائب رئيس جبهة الهوية المصرية أن مؤسسة جبهة الهوية المصرية هى مؤسسة مدنية تهدف للمساعدة فى تطوير وتنمية الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة مصــر 2030.

وأوضح نائب رئيس جبهة الهوية المصرية أن مصر تعانى من انخفاض مستوى النظافة والجمال العمرانى والإنشائى بصورة عامة والأراضى المحيطة بخطوط سكك حديد مصر ومداخل ومحطات القطارات بسكك حديد مصر بصفى خاصة.

وأضاف هدهود أن المواطن المصرى والأجنبى يرى خلال ركوبة القطارات كوسيلة انتقال بين مدن ومراكز مصر مناظر سيئة جداً شاملاً تراكمات القمامة من الأهالى على يمين ويسار خطوط سكك حديد مصر، وأسوار مكسورة وغير نظيفة وغير مدهونة وعمارات ومبان ملاصقة لخطوط سكك حديد مصر مبنية بأسلوب عشوائى وبدون محارة ودهان ومتروكة على الطوب الأحمر ويرى أيضاً مناظر سيئة عند مداخل كل محطة من حيث تراكم مخلفات محطات سكك حديد مصر القديمة.

لافتاً أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تطوير وتنمية الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة مصر 2030 وضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة وأعمال التطوير لتأكيد قيم الانتماء وحب الوطن والمشاركة المجتمعية.

وأوضح هدهود الحملة القومية (مبادرة جميلة يا مصر) تهدف إلى تجميل حرم خطوط ومداخل ومحطات سكك حديد مصر على مستوى الجمهورية من خلال تكثيف أعمال النظافة داخل وبنطاق المحطات وإنشاء أسوار محيطة بالخطوط لحماية المجتمعات السكنية الملاصقة لها ومحارة ودهان العمارات والمبانى والأسوار ورفع كفاءة المحطات وإزالة المخلفات والخردة من داخلها وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والنقل والبيئة والتخطيط والتنمية الإدارية والتموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربى والشباب والرياضة بالإضافة إلى الجهود الشعبية ومساهمة قطاع الأعمال والشركات الاستثمارية فى قطاع المقاولات.

وأكد محافظ البحيرة السابق عن بدء فعاليات المرحلة الأولى من الحملة اعتبارا من يوم السبت 20/8/2016 بتجميل وتطوير حرم ومداخل ومحطات خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية بنطاق المحافظة.

وأوضح اللواء دكتور مصطفى كامل هدهود محافظ البحيرة السابق، نائب رئيس جبهة الهوية المصرية أن عمل الجبهة لم يقتصر فقط على هذه المبادرة وإنما الجبهة تعمل على تدريب شباب الخريجين للعمل على تأهيلهم للمشاركة فى الحياة السياسية والبرلمانية للتعبير عن رؤية الشباب وكسب ثقتهم فى المجلس، مؤكداً على أن الجبهة تعمل على المشاركة الإيجابية فى تحسين الحياة السياسية وتدعيمها بالأسس العلمية السليمة من وجهة نظر الشباب، دون النظر إلى الوصول إلى السلطة أو أى مقاعد، كما أن الجبهة لا تتبنى أى فكر متبع إنما تتبنى الحلول الفعالة لمواجهة المشكلات الموجودة من خلال تغيير سلبيات المجتمع.