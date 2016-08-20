حبس قاتل زوجته رميا من الطابق الخامس بسبب غسيل الملابس.. والزوج: محصلش

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر اليوم، السبت، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لتكاسلها عن غسيل ملابسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية أمام نيابة قسم ثان مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مصطفى وقال "حسن.م" أنه عاد من عمله لمنزله فى يوم الواقعة لتناول الغداء ثم التوجه للقاء شخص فى أمر مهم، وعندما سأل زوجته عن الملابس التى سوف يرتديها للمقابلة أخبرته بأنها غير نظيفة فاستشاط غيظا وتعدى عليها بالضرب نافيا قتلها أو إلقائها من الشقة الكائنة بالطابق الخامس، وزعم أنها توجهت لبلكونة الشقة وألقت بنفسها منها، بينما نزل هو مهرولا ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها فور وصولها المستشفى وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اتهمت زوجها بأنه ألقى بها من الطابق الخامس بسبب اتساخ ملابسه.

بدأت الواقعة بتلقى رجال مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من المستشفى باستقباله ربة منزل أحضرها زوجها مصابة بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى وتوفيت حال إسعافها.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوج الضحية هو من قتلها، بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات نجمت عن تكاسلها فى غسل ملابسه، حيث اعتدى عليها بالضرب وألقاها من الطابق الخامس وهرع إلى الشارع وحملها وتوجه بها إلى المستشفى لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحالوه للنيابة فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.