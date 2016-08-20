المصري يطالب بإقامة المباريات الإفريقية على ستاد بورسعيد

طلب الجهاز الفنى للنادى المصري البورسعيدي من مجلس الإدارة، اليوم السبت، تقديم خطاب إلى الجهات الأمنية واتحاد الكرة من أجل إقامة مباريات الفريق البورسعيدى فى الكونفيدرلية على استاد بورسعيد وبحضور الجماهير.

واتفقت إدارة المصري البورسعيدي مؤخرا مع إحدى الشركات المتخصصة فى صيانة ملاعب كره القدم، وذلك للبدء فى صيانة استاد النادى المصرى اعتبارًا من الخميس الماضي، تحسبًا لخوض مباريات الفريق الإفريقية عليه فى المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة المصري إلى إقامة المباريات على ملعبه بداية من المباريات الإفريقية، بعدما انتهت عقوبة المحكمة الرياضة وأحقية الفريق خوض مبارياته على ملعبه.