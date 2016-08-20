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مقتل جندي أفغاني في انفجار قنبلة مغناطيسية بـ«كابول»

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مقتل جندي أفغاني في انفجار قنبلة مغناطيسية بـ«كابول» مقتل جندي أفغاني في انفجار قنبلة مغناطيسية بـ«كابول»

الجيش الأفغاني – أرشيفية

قال مسؤول أفغاني أن جنديًا من الجيش الوطني الأفغاني قتل وأصيب آخر في انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة كابول اليوم السبت، طبقًا لما ذكرته وكالة “باجوك” الأفغانية للأنباء.

ونقلت الوكالة الأفغانية عن مسؤول الشرطة البريجادير جنرال هامايون إيني، قوله إن الحادث وقع في منطقة “قلعة الزمان” في كابول حوالي الساعة الثامنة صباحًا.

وأضاف أن القنبلة كانت مربوطة بشاحنة تابعة لقوات الجيش الوطني الأفغاني.

ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا مدنيين.

غير أن شاهد عيان، يدعى حميد الله ذكر أن مدنيًا أصيب في الانفجار، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

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