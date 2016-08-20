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أجندة المحترفين – ظهور منتظر لرمضان.. انطلاق مشوار صلاح ومهمة كهربا

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أسبوع جديد ينطلق في الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك في الدوريات العربية. أسبوع يكتب مواجهات مختلفة للمحترفين المصريين في الملاعب.

أجندة في المحترفين. سلسلة يقدمها FilGoal.com قبل بداية كل جولة في دوريات العالم الأوروبي والعربي.

وهذا الأسبوع مليء بالمواجهات للمحترفين من بينهم مواجهات مصيرية مثل بورتو وروما للتأهل لدوري الأبطال وكذلك أندرلخت وبراج في تصفيات الدوري الأوروبي.

بينما يبدأ كأس الرابطة الإنجليزية في الانطلاق وهنا الظهور المنتظر الأول لرمضان صبحي مع ستوك يوم الثلاثاء أمام ستيفيناج من الدوري الثالثة.

بينما الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود عبد المنعم "كهربا" يواصل مهمة الدوري السعودي.

وفي سويسرا، المتصدر بازل في مواجهة جديدة لعمر جابر.

وما يلي أجندة في المحترفين..

يوم السبت

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الدوري الإنجليزي – ستوك سيتي ضد مانشستر سيتي – 1:30 ظهرا

مؤتمر هيوز – بشرة خير لرمضان؟ .. وأمنية يتمنى تكرارها ضد جوارديولا

الدوري الإنجليزي – سوانزي ضد هال سيتي – 4:00 عصرا

المحمدي في تشكيل "ميرور" لأفضل 11 لاعبا للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي – ليستر سيتي ضد أرسنال – 6:30 مساءً

بالفيديو - ملخص لمسات النني في مباراة ليفربول المثيرة

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الدوري الإيطالي – روما ضد أودينيزي – 6:00 مساءً

دوري عبد اللطيف جميل – الخليج ضد الاتحاد – 8:05 مساءً

بالفيديو - هدف وصناعة وسيلفي إنساني في ملخص كهربا الأول بالدوري السعودي

دوري عبد اللطيف جميل – الفتح ضد الأهلي – 8:05 مساءً

بالفيديو - عبد الشافي يشارك في رباعية قاسية لكوفي ورفاقه

الدوري السويسري – بازل ضد لوجانو – 8:00 مساءً

عمر جابر يغيب عن فوز بازل على يانج بويز.. وبديله يسجل

يوم الأحد

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الدوري البلجيكي – إيوبين ضد أندرلخت – 2:30 ظهرا

يوم الاثنين

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الدوري البرتغالي – سبورتنج براجا ضد ريو أفي – 9:00 مساءً

يوم الثلاثاء

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التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال – روما ضد بورتو – 8:45 مساءً

بالفيديو - لمحات مهارية وفرص خطيرة في ملخص صلاح أمام بورتو

كأس الرابطة الإنجليزية – ستيفينيج ضد ستوك سيتي – 8:45 مساءً.

كأس الرابطة الإنجليزية – إكسترستي ضد هال سيتي – 8:45 مساءً.

يوم الأربعاء

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يوم الخميس

تصفيات الدوري الأوروبي – أندرلخت ضد سلافيا براج – 8:00 مساءً

تحت أنظار تريزيجيه - أندرلخت يضع قدما في مجموعات الدوري الأوروبي

يوم الجمعة

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فيديو اليوم السابع

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