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«التموين» تطرح خطة استعدادًا لعيد الأضحى بتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة

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«التموين» تطرح خطة استعدادًا لعيد الأضحى بتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة «التموين» تطرح خطة استعدادًا لعيد الأضحى بتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة

خالد حنفي – وزير

مراسل«ONA»:
> أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة سيتم تنفيذها خلال عيد الأضحي المبارك، تتضمن تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوي المحافظات، بحيث تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتوفير الخبز للمواطنين وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بمديريات التموين بالمحافظات لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بحيث يكون متطابقا للمواصفات والأوزان المقررة وأنه سيتم زيادة كميات الدقيق للمخابز والمستودعات علي مستوي الجمهورية ومتابعة حالة الاسواق من مدي توافر السلع بها ومدي جودتها وضبط المخالفين .

وقال وزيرالتموين، فى بيان صحفى، إن الخطة تتضمن طرح كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمبردة والخراف الحية والمذبوحة والدواجن المجمدة المحلية والمستوردة والأسماك بكافة أنواعها وجميع السلع الغذائية الاساسية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بالمجمعات الثلاث وهي النيل والاهرام والاسكندرية وفروع شركتى الجملة وفى السيارات المتنقلة بتخفيضات كبيرة فى الاسعار عن مثيلاتها بالاسواق، وأنه سيتم إقامة معارض وشوادر للحوم البلدية الحية والمذبوحة والمجمدة والسلع الغذائية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات .
> وأضاف حنفى، أنه سيتم متابعة عملية صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال شركتى الجملة والبقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية حيث سيتم تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الوزارة وأخرى فرعية بالإدارات التموينية فى مختلف المحافظات لمتابعة الحالة التموينية بشكل يومي على أن يتم إخطار قطاع الرقابة بالوزارة بتقرير يومي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مشيرا الي أنه هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280لتلقى شكاوى المواطنين .

وأكد أنه تم الإتفاق مع وزارة البترول على زيادة حصص البوتاجاز المقررة يوميا مع المرور الدائم من قبل مفتشى التموين على مستودعات البوتاجاز لحل أى مشاكل تعترض عمليات التوزيع وأنه سيتم إلغاء أجازات المفتشين خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى لمتابعة الاسواق والمرور على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة للتأكد من توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة وأيضا تكثيف الحملات على محلات الذهب والفضة للتأكد من سلامة المشغولات الذهبية المعروضة ودمغها بالدمغات الحكومية المعتمدة وسلامة الاوزان وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائعى خبز الأرصفة للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية ومواجهة بيع الالعاب النارية التى تضر بأمن وسلامة المواطنين.

 

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