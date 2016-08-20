نقل الدجال المتهم بضرب سيدة حتى الموت لإخراج الجن بالبحيرة لنيابة كوم حمادة

وسط إجراءات أمنية مشددة بقيادة النقيب محمود الشرقاوى معاون مباحث مركز شرطة بدر، تم نقل "م ع م" موظف بالصحة مقيم النجيلة كوم حمادة "الدجال"، المتهم بتوثيق سيدة بالحبال وضربها بعصى بقصد إخراج "جن" من جسدها، إلى مقر نيابة كوم حمادة لعرضه على عبد الرحمن خليفة وكيل نيابة كوم حمادة، بإشراف المستشار أحمد فوزى عبد العال المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور لمباشرة التحقيقات مع المتهم.

وكانت قد دفعت ربة منزل، فى أوائل العقد الثالث من العمر، حياتها ثمنا للجهل والخرافات، حيث لقيت مصرعها متأثرة بجراحها، بعد علقة موت من دجال، لإخراج الجن من جسدها بالبحيرة.

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز شرطة بدر من المستشفى العام "ن ج م" ربة منزل مقيمة قرية بغداد دائرة المركز جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وأن الجثة بها إصابات عبارة عن سحجات وكدمات بالوجه واليدين، وأسفل الذقن والزارعين اليسرى واليمنى وتوجد شبهة جنائية بالوفاة.

وبسؤال زوجها "ع.م" عامل مقيم بذات العنوان، قرر بأن زوجته كانت تعانى من حالة نفسية، وذهب بها إلى أحد الدجالين لمعالجتها فتعدى عليها بالضرب بقصد إخراج الجن منها.

وتوصلت التحريات التى قادها العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد إسلام قطب رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب محمود الشرقاوى معاون المباحث، إلى أن زوج المتوفاة ذهب بها إلى "م ع م" موظف بالصحة مقيم النجيلة كوم حمادة "دجال" بتاريخ أول أمس، حيث قام بتوثيقها بالحبال وضربها بعصى بقصد إخراج جن من جسدها.

وتمكن النقيب محمود الشرقاوى معاون مباحث مركز بدر، برئاسة الرائد إسلام قطب رئيس المباحث بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأن المتوفاة حضرت بصحبة زوجها، وقام بتوثيقها وضربها بقصد إخراج "جن" منها، وأنها كانت بحالة صحية جيدة بعد جلسة العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3958 إدارى مركز بدر لسنة 2016.