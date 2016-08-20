الانتهاء من 31 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، من الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالى «2015 – 2016» ، وذلك بعد إنهاء 31 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب تنفيذ بعض مشروعات المرافق بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء منها، هي 18 مشروعًا للصرف الصحي، و13 مشروعًا لمياه الشرب، بالخطة الاستثمارية، فضلًا عن إنهاء 5 مشروعات لمياه الشرب في المدن الجديدة.

وأوضح الفار أن أهم المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة، هى إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه شرب الفسطاط لرفع الطاقة من 900 ألف م3، إلى 1.1 مليون م3/يوم، وتخدم 1.2 مليون نسمة، في مناطق دار السلام، والمعادي، وشمال حلوان، وطره، والمنيل، والدراسة، ووسط البلد، وزهراء المعادى، وصقر قريش، والبساتين، ومدينة نصر، والمقطم.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب أنه تم الانتهاء من توسعات محطة تنقية العبور بطاقة 400 ألف م3/ يوم، والتي تخدم 800 ألف نسمة، فضلًا عن مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، وتخدم 500 ألف نسمة، لافتًا إلى أنه سيتم زراعة 1100 فدان عن طريق المياه المعالجة بما يتراوح بين 15 إلى 20 ألف م3/يوم.

وأضاف الفار أنه تم الانتهاء من مشروع توسعات محطة صرف صحي عين شمس، وتخدم 1.2 مليون نسمة، بمناطق عين شمس والمطرية، ومشروع المأخذ والروافع والخطوط العكرة ومحطة تنقية مدينة العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/ يوم، وتخدم 1.2 مليون نسمة، بمناطق ابني بيتك، والمطورين بالعاشر من رمضان، وبعض المناطق بمدينتي الشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الفار إلى أن المشروعات المهمة التي تم الانتهاء منها في محافظة الإسكندرية، هي محطة المعالجة الشرقية بالإسكندرية، وهى عبارة عن إعادة التأهيل للمحطة القائمة بطاقة 600 ألف م3/ يوم، وعمل توسعات للمحطة القائمة بطاقة 200 ألف م3/يوم، وتخدم 2.5 مليون نسمة، وتشمل مناطق “وسط وشرق محافظة الإسكندرية”، إضافة إلى مشروع محطة معالجة ورفع العامرية، وتخدم 680 ألف نسمة، في مناطق الناصرية، ومرغم الكافوري، والعامرية، وزاوية عبد القادر قبلي وبحري بحي العامرية”.

وتابع: “فضلًا عن روافع الساحل الشمالي، وهى عبارة عن إﺣﻼل وتجديد وإنشاءات جديدة ﻟﺮواﻓﻊ “الحمام الساحلي – العلمين الساحلي – سيدي عبد الرحمن”، وتخدم 700 ألف نسمة، بمحافظة مطروح، علاوة على مشروع إﺣﻼل وتجديد وإنشاءات جديدة ﻟﺮواﻓﻊ “الضبعة الساحلي الجديد – الضبعة القائم – فوكا”، وتخدم 700 ألف نسمة، في محافظة مطروح”.