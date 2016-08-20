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الإيكونوميست تنشر رد المتحدث باسم الخارجية على مقالاتها المتهكمة على مصر

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الإيكونوميست تنشر رد المتحدث باسم الخارجية على مقالاتها المتهكمة على مصر الإيكونوميست تنشر رد المتحدث باسم الخارجية على مقالاتها المتهكمة على مصر

>كتب ـ أحمد جمعة

نشرت مجلة الإيكونوميست الاقتصادية فى عددها الصادر اليوم السبت، مقال الرد الذى أعده المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على العدد السابق للمجلة الذى أفرد صفحات طويلة لمقالات تهكمت على ورئيسها بأسلوب غير موضوعى.

 

وجاء الرد فى الجزء المخصص لرسائل القارئين إلى هيئة تحرير المجلة، وتتضمن أهم الجوانب التى شملها مقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الذى تم نشره فى حينه على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية.

 

وكانت وزارة الخارجية قد كلفت السفارة المصرية فى لندن بتسليم نص مقال الرد إلى هيئة تحرير مجلة الإيكونوميست فور نشره، ومطالبتها بنشر المقال فى العدد القادم للمجلة.


>وقد أسهم وضع المقال على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية على الإنترنت، والترويج الموسع لرد المتحدث الرسمى فى وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى، فى أن يكون عامل ضغط سياسى ومعنوى على المجلة لنشر المقال.

 


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