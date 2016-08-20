تسريب امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة "دور ثان" بختم لجنة السير

نشرت إحدى صفحات تسريبات امتحانات الثانوية العامة صورة لامتحان الرياضيات البحتة "الإستاتيكا" لطلاب الدور الثانى، بعد انطلاق لجنة الامتحانات قبل قليل.

وظهرت ورقة الأسئلة المسربة على صفحات التواصل الاجتماعى وعليها ختم اللجنة، حيث ظهر على الورقة ختم لجنة بلبيس الثانوية بنين التابعة لمحافظة الشرقية، وظهرت ورقة الأسئلة لعدة دقائق وعليها ختم اللجنة ثم تم رفعها وطمس الختم وعودتها مرة أخرى على نفس الصفحة تسريب الامتحان.

وقال مصدر مسئول بالوزارة إن فريق الغش حدد هوية الطالب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ويؤدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (نظام حديث) الدور الثانى للعام الدراسى 2015/2016 امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية (علوم)، حيث يبلغ عدد الطلاب (6967) طالبا وطالبة فى (394) لجنة، ويؤدى عدد ( 2600) طالب وطالبة فى (360) لجنة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" للشعبة العلمية "رياضيات".

كما يؤدى عدد (1771) طالبا وطالبة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية فى (271) لجنة.