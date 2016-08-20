انقطاع المياه عن ٧ مناطق بالقاهرة بسبب أعمال تحويلات مترو الأنفاق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق منطقة الإسماعيلية حتى ميدان السبع عمارات – منطقة هليوبوليس – منطقة تريومف – منطقة الإمام - منطقة سانتا فاتيما – محكمة مصر الجديدة – منطقة نادى النصر" لمدة ١٦ ساعه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الاحد وحتى الساعة الثانية طهر اليوم التالى وذلك بسبب أعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة مصر الجديدة.

وتهيب الشركة بالمواطنين و اصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.