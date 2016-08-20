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غدًا.. قطع المياه عن مناطق بمصر الجديدة لمدة 14 ساعة

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غدًا.. قطع المياه عن مناطق بمصر الجديدة لمدة 14 ساعة غدًا.. قطع المياه عن مناطق بمصر الجديدة لمدة 14 ساعة

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق وهي  ”منطقة الإسماعيلية حتى ميدان السبع عمارات، ومنطقة هليوبوليس، ومنطقة تريومف، ومنطقة الإمام، ومنطقة سانتا فاتيما، ومحكمة الجديدة، ومنطقة نادي النصر، اعتبارًا من الساعة 10 مساء غد الأحد، وحتى الساعة 2 ظهر يوم الاثنين، نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة مصر الجديدة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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