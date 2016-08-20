«ثقافة أسوان» تشارك بـ 3 عروض مسرحية بالمهرجان الإقليمى بالأقصر

مراسل«ONA»:

أكد محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان، أن الفرع يشارك بـ 3 عروض مسرحية بالمهرجان الإقليمى لنوادى المسرح المقام بالأقصر خلال الفترة من 16 الى 22 أغسطس الجاري .

وأوضح إدريس في تصريح صحفي، أن العرض الأول هو “كاسك يا وطن” للمخرج حسن فهمى، وتأليف محمد الماغوط، درماتورج سيد نوبى، وموسيقى بدرى فرح، وإضاءة طارق كامل،غناء صلاح أبو المجد، ديكور محمود فرح ، وتصل مدة العرض 45 دقيقة .

أما العرض الثانى فهو”سوق الحمير” للمخرج إصولى مرعى، تأليف توفيق الحكيم،سينوغرافيا إسماعيل عمارة، إضاءة حسن فهمى ، مساعد مخرج حسن بدير .

وأضاف، أن العرض الثالث هو “الحارس”، إخراج عرفه شحات، تأليف يوسف شعبان مسلم، ديكور اسماعيل عمارة ، اضاءة ايهاب زكريا ، موسيقى وائل بكرى ، استعراضات مصطفى محمود ، ويشارك في التمثيل: ابراهيم احمد ، مينا جرجس ، محمد صلاح ، رانيا محمد ، ابتسام مصطفى ، احمد حسن ، اسماعيل صلاح، ويعرض يوم 22 أغسطس الجارى .

وأشار الي أن العروض ستشاهد من قبل لجنة التحكيم المكونة من: مسعود شومان ، أحمد عبد الجليل، أسامة عبد الروؤف.

> كما ستقام ندوات لمناقشة العروض من قبل كل من الدكتور سيد الإمام، أمل ممدوح، محمد النجار.