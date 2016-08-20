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اليمن : مصرع 1700 عنصرًا من الحوثيين خلال أسبوع

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اليمن : مصرع 1700 عنصرًا من الحوثيين خلال أسبوع اليمن : مصرع 1700 عنصرًا من الحوثيين خلال أسبوع

ميلشيات الحوثيين

سقط آلاف المقاتلين من ميليشيات الحوثيين خلال الأسبوع الماضي ما بين قتيل وجريح، خلال المواجهات التي دارت مع عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني أو في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي لاستعادة الشرعية.

وصرح المركز الإعلامي للمقاومة أن الميليشيات تكبدت حوالي 1700 قتيل و2200 جريح، مضيفًا أن الغارات التي شنتها الطائرات العربية خلال الأسبوع الماضي تميزت بالدقة الشديدة، حيث أصابت المواقع المستهدفة بصورة مباشرة، ودمرت أهدافها تمامًا، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الضحايا وسط ميليشيات الحوثيين، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” .

وأشار المركز إلى أن من بين الأهداف التي تم تدميرها بصورة تامة خلال الفترة الماضية معسكر الفرقة الأولى مدرعات بوسط العاصمة، ومواقع استراتيجية في سنحان مسقط رأس المخلوع صالح، وضحيان معقل زعيم التمرد الحوثي في محافظة صعدة.

ونوه المركز إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلات التحالف للانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، عقب انهيار مفاوضات السلام في الكويت دمرت غالبية القوة العسكرية لطرفي الانقلاب، ومنعتهما من التقدم، وألحقت بهما خسائر فادحة في الأرواح، إضافة للخسائر الضخمة في المعدات والأسلحة، وهو ما يبرر التصعيد الذي لجأ إليه الإرهابيون على حدود المملكة، واستهدافهم المدنيين في المناطق الحدودية للمملكة.

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