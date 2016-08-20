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إيران تتسلم منظومة صواريخ «إس- 300» الروسية بالكامل

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إيران تتسلم منظومة صواريخ «إس- 300» الروسية بالكامل إيران تتسلم منظومة صواريخ «إس- 300» الروسية بالكامل

منظومة S -300

كشف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان عن تسلم بلاده بالكامل منظومة صواريخ إس- 300 الدفاعية، موضحًا أن جزءًا من هذه المنظومة وصل إلى إيران والجزء الأخر قيد الشحن والانتقال إلى البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العميد دهقان اليوم السبت في مؤتمر صحفي علي أعتاب يوم الصناعة الدفاعية الذي يصادف غدًا الأحد وتحت شعار “الصناعة الدفاعية رمز الارادة والعزم الوطني في انتاج القدرات الدفاعية”، بحسب وكالة الأنباء الايرانية “إرنا”.

وقال وزير الدفاع الايراني “إن البحث بشأن المنظومة الصاروخية «اس 300» كان أحد الأمور التي تابعتها على أعلى المستويات السياسية بين الرئيسين الإيراني والروسي”.

وحول شكوى إيران من روسيا حول هذا الموضوع، قال: “لقد كان من المقرر أن نسحب شكوانا السابقة حينما ينفذ الطرف الآخر العقد المبرم بصورة كاملة وهو ما قمنا به”.

وأضاف العميد دهقان في الوقت ذاته: “بطبيعة الحال لو لم ينفذ الروس مسار العقد فإننا نحتفظ أيضًا بحق رفع الشكوى” .

وتابع قائلًا: “لقد أراد الروس أن يعطونا منظومة “اس 400″و”انتي 2500″ بدلًا عن منظومة “اس 300″، إلا أننا لم نقبل بذلك”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في أبريل العام الماضي مرسومًا برفع حظر على توريد منظومات إس- 300 لإيران، كانت روسيا قد فرضته في عام 2010 استجابة لقرار لمجلس الأمن بفرض حظر على الاسلحة على إيران بسبب برنامجها النووي .

وبعد الحظر رفعت ايران دعوى قضائية بسبب عدم تنفيذ روسيا بنود العقد، غير انه تم تسوية المسألة وسحبت طهران الدعوى.

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