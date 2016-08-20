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ضبط 241 هاربًا وعاطل بحوزته 14 كيلو بانجو وسلاح آلى بأسوان

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ضبط 241 هاربًا وعاطل بحوزته 14 كيلو بانجو وسلاح آلى بأسوان ضبط 241 هاربًا وعاطل بحوزته 14 كيلو بانجو وسلاح آلى بأسوان

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> تمكنت قوة أمنية من رجال المباحث بأسوان، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح آلى فى حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو، تم تحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة .

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم “محمود.ب”، 34 سنة – عاطل ، وبحيازته بندقية آلية عيار 39 مللى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 14 كيلو جرام تقريبًا .

تحرر محضر رقم 3491 لسنة 2016 م – إدارى مركز كوم أمبو وتولت النيابة العامة التحقيقات .

وشنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 241 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، وضبط 95 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 25 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 79 صادر ضدهم أحكام بالغرامات ، و42 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 3 آلاف جنيه.

تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام .

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أونا