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إغلاق نهر «يلوستون» بأمريكا بسبب طفيليات قاتلة

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إغلاق نهر «يلوستون» بأمريكا بسبب طفيليات قاتلة إغلاق نهر «يلوستون» بأمريكا بسبب طفيليات قاتلة

أرشيفية

أغلق مسؤولو الحياة البرية في ولاية مونتانا الأمريكية شريطًا طويلًا من نهر “يلوستون” أمام كل الأنشطة الترفيهية في ذروة موسم الصيف السياحي في أعقاب نفوق آلاف الأسماك الأسبوع الماضي نتيجة طفيليات جرثومية نادرة ولكنها فتاكة.

واستهدفت هذه الخطوة التى أُعلنت أمس الجمعة منع امتداد هذه الطفيليات لمياه أخرى في الولاية.

وبحسب “رويترز” فأن الإغلاق الذي فرضته وكالة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات بولاية مونتانا يشمل أكثر من 240 كيلومترًا من نهر يلوستون وروافده خارج متنزه يلوستون الوطني. ويحظر صيد الأسماك وركوب الزوارق وكل الأنشطة الترفيهية الأخرى إلى أجل غير مسمى.

وقال جيف هاجينر مدير الأسماك والحياة البرية إن هذا الإغلاق سيكون له تأثير كبير على كثيرين”‭ ‬ولكنه ضروري لحماية هذا الثروة العامة للأجيال الحالية والمقبلة.”

وعثرت الوكالة على أكثر من ألفين من الأسماك البيضاء نافقة على امتداد قطاعات من نهر يلوستون ومن المعتقد أن ما يقدر بنحو 20 ألف أو أكثر من الأسماك البيضاء قد نفقت في هذا التفشي الضخم. وتأثرت أيضا بعض أنواع أسماك السلمون المرقط بتفشي هذه الطفيليات.

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