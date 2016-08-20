"الحمام الساخن" بديلا لممارسة الرياضة لمرضى السكر من النوع 2

فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة حلم كل شخص يعانى السمنة، والآن وجدت دراسة جديدة أنه مجرد أخذ حمام ساخن يحرق ما يعادل 126 سعرا حراريا، ما يعادل أخذ 25 إلى 30 دقيقة سيرا على الأقدام.

ويعتقد الباحثون أن أخذ حمام ساخن يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية.

وقال الدكتور "ستيف فولكنر"، من جامعة ليستر، أن هذا الاكتشاف المدهش يمكن استخدامه كبديل لممارسة الرياضة للأشخاص الذين يعانون من داء السكر من النوع 2.

فى هذه الدراسة، قارن الباحثون بين الحمام الساخن مع نفس الفترة من الوقت الذى يقضيه الشخص فى ركوب الدراجات واكتشفوا أن ساعة واحدة من الحصول على حمام ساخن تكافئ 30 دقيقة من السير على الاقدام وبعض الفوائد المثيرة للدهشة.

ووجد الباحثون أن ساعة فى أخذ حمام ساخن كان أكثر فعالية لخفض مستويات السكر فى الدم من ركوب الدراجات.

وتشير البحوث إلى أن الحرارة يمكن أن تزيد من معدل حرق السعرات الحرارية وقد تساعد على الحد من ارتفاع السكر فى الدم بعد تناول الطعام.

وأضاف الدكتور فولكنر أن السبب هو أن الحمام الساخن يعزز خروج البروتينات الحرارية، التى قد تساعد على خفض مستويات السكر فى الدم عن طريق تحسين السيطرة على الأنسولين.

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج مثيرة للاهتمام، نحن نشجع دائما على زيادة النشاط البدنى وممارسة الرياضة باعتبارها أفضل وسيلة للحفاظ على الصحة جيدة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.