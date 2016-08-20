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مؤسسة خليفة الإنسانية تقدم مساعدات عاجلة للسودان

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مؤسسة خليفة الإنسانية تقدم مساعدات عاجلة للسودان مؤسسة خليفة الإنسانية تقدم مساعدات عاجلة للسودان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدمت " مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية " مساعدات عاجلة للشعب السوداني الشقيق .

تأتي هذه المساعدات العاجلة من مؤسسة خليفة الإنسانية والتي شملت مواد غذائية وخياما ومبيدات حشرية في ضوء الفيضانات والسيول التي تعرض لها السودان وخلفت أضرارا جسيمة نظرا لاستمرار هطول الأمطار.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن هذه المساعدات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة تهدف للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق خاصة المتضررين من أثر السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من ولايات السودان.
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