منتخب بوليفيا يستدعي 93 لاعبًا لخوض تصفيات مونديال روسيا

استدعى المدير الفني الجديد لمنتخب بوليفيا جييرمو أنخيل هويوس، اليوم السبت، 93 لاعبًا من أجل اختيار تشكيلة مكونة من 11 لاعبًا لخوض مباراتين فى تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وفى لقطة طريفة من نوعها استدعى جييرمو مدرب برشلونة السابق والذى يدعي أنه مكتشف المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، 93 لاعبًا للمفاضلة بينهم بواقع 7 حراس مرمى و27 مدافعًا و34 لاعب وسط و25 مهاجمًا.

ومن جانبها، وصفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية “هويوس” بالجنون لاستدعائه هذا الكم الهائل من اللاعبين فى محاولة لإنقاذ المنتخب البوليفى الذى يحتل المركز التاسع “قبل الأخير” فى جدول ترتيب تصفيات منتخبات قارة أمريكا الجنوبية برصيد 3 نقاط فقط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا من 5 مباريات خاضها فى التصفيات حتى الآن تحت قيادة مدربه السابق خوليو سيزار.