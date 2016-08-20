أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

واشنطن تحقق في علاقات أمريكية بفساد رئيس أوكرانيا السابق

Google+ Print
واشنطن تحقق في علاقات أمريكية بفساد رئيس أوكرانيا السابق واشنطن تحقق في علاقات أمريكية بفساد رئيس أوكرانيا السابق

الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش

قالت محطة «سي.إن.إن» التلفزيونية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين في مجال إنفاذ القانون إن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل الأمريكية يحققان في علاقات أمريكية محتملة بفساد مزعوم تورط فيه رئيس أوكرانيا السابق، بما في ذلك عمل شركات يرأسها السياسيان “بول مانافورت” و”توني بوديستا”.

وبحسب “رويترز” أضافت المحطة أن التحقيق الواسع النطاق يبحث فيما إذا كان قد جرى استخدام شركات أمريكية والنظام المالي الأمريكي في قضايا فساد تتعلق بالحزب الذي كان يرأسه الرئيس الأوكراني السابق “فيكتور يانوكوفيتش”.

وقال شخص أجاب على رقم هاتف لمانافورت، إن مانافورت غير موجود للتعليق. وأحال هذا الشخص الأسئلة إلى محام في واشنطن لم يرد بشكل فوري على اتصال هاتفي ورسالة عبر البريد الإلكتروني.

وفي رد على تقرير في صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الاثنين، نفى مانافورت ارتكاب أي خطأ في بيان.

وذكرت “نيويورك تايمز” إن “مانافورت” تلقى أموالًا تزيد على 12 مليون دولار خلال 5 سنوات مفصلة في دفاتر سرية لحزب يانوكوفيتش.

لكن “سي.إن.إن” قالت إن مانافورت الذي استقال من منصبه كرئيس للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ، في انتخابات الرئاسة الأمريكية ليس محور التحقيق.

وينظر التحقيق في عمل شركات أخرى مرتبطة بالحكومة الأوكرانية السابقة بما في ذلك مجموعة “بوديستا” وهي شركة علاقات عامة يرأسها توني بوديستا، الذي يتولى شقيقه جون رئاسة الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.

وقال محققون في أوكرانيا إن يانوكوفيتش وحزبه تورطا في قضايا فساد. وفر يانوكوفيتش إلى روسيا عقب انتفاضة شعبية في 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي