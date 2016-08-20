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بالصور.. بدء تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بـ «الخارجة»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> قرر جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، بأعمال الصيانة وتطوير الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات، رفع كفاءة مصنع المخلفات بمدينة الخارجة.

يأتي ذلك ضمن الإتفاقية الموقعة بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي، لتطوير ورفع كفاءة المصنع، بعدما وصلت معدات من مصنع 55 حربي خاصة بالمصنع وهي لودر وماكينة فرم بلاستيك ومعدة ترطيب بعد عمليه الفرم.

وقامت لجنة مشكلة من المحافظة وممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي بمعاينة مصنع تدوير المخلفات بالخارجة، وتقييم حالته وما ينقصه من معدات أو صيانة، تمهيداً لإعادة تشغيله ورفع كفاءته.

يذكر أن، تكلفة تطوير وإعاده تأهيل المصنع تصل إلي حوالي 3.5 مليون جنيه .

 

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