سعودي يتبرع بإحدى كليتيه لطفلة يتيمة لا يعرفها

قطع مواطن سعودي يدعى “سعود حماد المضياني” 500 كلم من محافظة الخرج إلى الشرقية ليتبرع بإحدى كليتيه لطفلة يتيمة في الدمام بعد أن عرف بقصتها التي نشرتها إحدى الصحف المحلية.

ويقول المضياني لصحيفة «الشرق» السعودية: «بعد أن شاهدت مناشدة والدة الطفلة من المنطقة الشرقية في إحدى الصحف المحلية تواصلت معها وعلمت أنها يتيمة الأب فلم أتردد في التبرع لها وقطعت مسافة 500 كم من محافظة الخرج إلى المنطقة الشرقية وتحديداً في مستشفى الملك فهد التخصصي».

وبعد إجراء الفحوصات ومطابقة فصيلة الدم تم إجراء العملية والتبرع لها طلباً للأجر والثواب وتكللت العملية بالنجاح وهي حالياً بصحة جيدة، وفقاً لما أكده للصحيفة السعودية فيما لم يحدد توقيت إجراء العملية أو معلومات حول هوية الطفلة.