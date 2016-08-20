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البرلمان التركي يصدق على اتفاق المصالحة مع إسرائيل

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البرلمان التركي يصدق على اتفاق المصالحة مع إسرائيل البرلمان التركي يصدق على اتفاق المصالحة مع إسرائيل

البرلمان التركي – أرشيفية

صدق البرلمان التركي على اتفاق مصالحة تم التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي لإنهاء خلاف دام 6 سنوات بين البلدين ويمهد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.

وبحسب “أسوشيتد برس” فقد صوت البرلمان للموافقة على الاتفاق فى وقت مبكر اليوم السبت قبل الإغلاق لعطلة الصيف.

وبموجب بنود اتفاق المصالحة، فإن إسرائيل سوف تدفع “مبلغ” 20 مليون دولار كتعويضات للضحايا فى غضون 25 يومًا، بالإضافة إلى أنه لن يحاسب أي مواطن إسرائيلي بشكل فردي على أي مسؤولية جنائية أو مالية بشأن الحادث.

بذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان قد صدق فى وقت سابق على اتفاق المصالحة.

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