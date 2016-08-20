مجلة الايكونوميست تنشر رد «الخارجية» على مقالاتها المتهكمة على مصر

نشرت مجلة الايكونوميست الاقتصادية في عددها الصادر، اليوم السبت، مقال الرد الذي أعده المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على العدد السابق للمجلة الذي افرد صفحات طويلة لمقالات تهكمت على مصر ورئيسها بأسلوب غير موضوعي. وجاء الرد في الجزء المخصص لرسائل القارئين إلى هيئة تحرير المجلة، وتتضمن أهم الجوانب التي شملها مقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الذي تم نشره في حينه على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية قد كلفت السفارة المصرية في لندن بتسليم نص مقال الرد إلى هيئة تحرير مجلة الايكونوميست فور نشره، ومطالبتها بنشر المقال في العدد القادم للمجلة.

وقد أسهم وضع المقال على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية على شبكة الانترنت، والترويج الموسع لرد المتحدث الرسمي في وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في أن يكون عامل ضغط سياسي ومعنوي على المجلة لنشر المقال.