7 مشروبات تساعدك على التخلص من "الكرش".. أهمها البطيخ والشاى بالنعناع

قدم تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" بعض المشروبات التى تساعد فى التخلص من دهون منطقة البطن، وتشمل الآتى:

1.شرب الكثير من المياه يعمل على ترطيب الجسم ويساعد على عمل الجسم بكفاءة، كما أن الماء يحافظ على شهيتك تحت السيطرة .

2.الشاى بالنعناع: مفيد لعملية الهضم ويقلل من الانتفاخ ويساعد على حرق الدهون .

3.الشاى الأخضر: يحتوى على مضادات الأكسدة التى تسرع من فقدان الدهون، لذا فمن الضرورى شرب الشاى الأخضر مرة واحدة يوميا.

4.عصير البطيخ:يحتوى على بعض المركبات التى تساعد فى فقدان الوزن، من خلال شرب كوب من عصير البطيخ دون إضافة السكر.

5.عصير الليمون: شرب كوب من عصير الليمون مضاف إليه العسل يعد أفضل شىء لإبقاء وزنك تحت السيطرة والتخلص من الدهون الزائدة فى البطن.

6. عصير الأناناس: يحتوى على مادة البروميلين وهو أنزيم موجود فى الأناناس، مما يعد أمرا جيدا للهضم ويعمل بشكل جيد فى حرق الدهون.

7.مشروب الشوكولاتة الداكنة بشكل معتدل يساعد على فقدان الوزن والسيطرة على الشهية.