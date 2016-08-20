أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

7 مشروبات تساعدك على التخلص من "الكرش".. أهمها البطيخ والشاى بالنعناع

Google+ Print
7 مشروبات تساعدك على التخلص من "الكرش".. أهمها البطيخ والشاى بالنعناع 7 مشروبات تساعدك على التخلص من "الكرش".. أهمها البطيخ والشاى بالنعناع

>آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" بعض المشروبات التى تساعد فى التخلص من دهون منطقة البطن، وتشمل الآتى:

1.شرب الكثير من المياه يعمل على ترطيب الجسم ويساعد على عمل الجسم بكفاءة، كما أن الماء يحافظ على شهيتك تحت السيطرة .

2.الشاى بالنعناع: مفيد لعملية الهضم ويقلل من الانتفاخ ويساعد على حرق .

3.الشاى الأخضر: يحتوى على مضادات الأكسدة التى تسرع من فقدان الدهون، لذا فمن الضرورى شرب الشاى الأخضر مرة واحدة يوميا.

4.عصير البطيخ:يحتوى على بعض المركبات التى تساعد فى فقدان الوزن، من خلال شرب كوب من عصير البطيخ دون إضافة السكر.

5.عصير الليمون: شرب كوب من عصير الليمون مضاف إليه العسل يعد أفضل شىء لإبقاء وزنك تحت السيطرة والتخلص من الدهون الزائدة فى البطن.

6. عصير الأناناس: يحتوى على مادة البروميلين وهو أنزيم موجود فى الأناناس، مما يعد أمرا جيدا للهضم  ويعمل بشكل جيد فى حرق الدهون.

 7.مشروب الشوكولاتة الداكنة بشكل معتدل يساعد على فقدان الوزن والسيطرة على الشهية. 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية