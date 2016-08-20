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اليوم.. سفر أول أفواج حجاج “قرعة الداخلية” إلى الأراضى المقدسة

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اليوم.. سفر أول أفواج حجاج “قرعة الداخلية” إلى الأراضى المقدسة اليوم.. سفر أول أفواج حجاج “قرعة الداخلية” إلى الأراضى المقدسة

أرشيفية

يغادر أول فوج من حجاج قرعة وزارة الداخلية البلاد ، اليوم السبت، متجها إلى المدينة المنورة، بينما يغادر أول فوج إلى مكة المكرمة يوم 24 أغسطس، ومن المقرر عودة الأفواج إلى أرض الوطن بعد انتهاء المناسك بدءاً من 19 سبتمبر المقبل من مكة المكرمة، و23 سبتمبر من المدينة المنورة، على أن يعود آخر فوج من حجاج القرعة إلى أرض الوطن 28 سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية استحداث غرفة عمليات مركزية بقطاع الشئون الإدارية بالقاهرة، لأول مرة، تحتوى على مراكز اتصال لتلقى جميع شكاوى أقارب الحجاج، والاطمئنان عليهم بالأرضى المقدسة؛ عن طريق الربط مع غرف العمليات بمكة المكرمة والمدينة، وسيتم تلقى الشكاوى والاستفسارات على الرقم الهاتفى “2793000″، أو من خلال البريد الإلكترونى الموجود على موقع بوابة الحج المصرية الموحدة”hij.moi.gov.eg”.

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