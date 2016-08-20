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مستشار وكالة الفضاء الروسية: مشروع الضبعة سيوفر 340 مليار دولار خلال 80 سنة

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مستشار وكالة الفضاء الروسية: مشروع الضبعة سيوفر 340 مليار دولار خلال 80 سنة مستشار وكالة الفضاء الروسية: مشروع الضبعة سيوفر 340 مليار دولار خلال 80 سنة

أكد الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية فى ، رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والثقافة، أن مصر ستجنى ما يقرب 340 مليار دولار من مشروع الضبعة النووى السلمى ، خلال 80 عاما.

وأضاف “الشافعى”، أن موسكو وفرت قرضاً لتغطية %85 من التكاليف الكلية لإنشاء وتشغيل مشروع الضبعة، يمنح على 13 دفعة على مدى 13 عاماً خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2028 ، موضحا أنه فى حال تشغيل المفاعلات لـ 80 عام منذ بدء التشغيل ، فيكون المتحقق منها ما يقارب 340 مليار دولار، تضاف للخزانة المصرية.

وأشار “الشافعى” ، الى أن المشروع له عائد اقتصادى وسياسى وعلمى وتصنيعى كبير لمصر .

 

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