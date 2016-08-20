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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية..والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية..والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية..والعظمى بالقاهرة 34

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، أما والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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