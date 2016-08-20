الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، أما والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 30

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 23 32

الإسماعيلية 25 35

السويس 25 35

العريش 22 33

نخل 18 36

طابا 23 36

الطور 27 34

مرسى علم 26 38

الغردقة 29 37

شرم الشيخ 29 37

رفح 21 32

كاترين 18 31

سيوة 20 35

المنيا 22 37

الفيوم 23 36

رأس سدر 24 38

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 25 37

سوهاج 26 37

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

شلاتين 27 38

حلايب 29 36

الوادى الجديد 22 40

قنا 26 39

نويبع 28 37

السلوم 21 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 27 41

الرياض 32 43

المنامة 33 38

أبوظبى 31 43

الدوحة 33 39

الكويت 30 46

دمشق 20 39

بيروت 25 31

عمان 21 35

القدس 21 31

غزة 23 32

بغداد 26 43

مسقط 25 33

صنعاء 17 28

الخرطوم 30 39

طرابلس 23 37

تونس 23 36

الجزائر 22 34

الرباط 17 25

نواكشوط 26 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 34

إسطنبول 24 31

إسلام آباد 26 36

نيودلهى 28 34

جاكرتا 24 30

بكين 23 32

كوالالمبور 25 34

طوكيو 25 28

أثينا 24 34

روما 22 29

باريس 17 24

مدريد 18 32

برلين 12 26

لندن 16 21

مونتريال 18 30

موسكو 16 25

نيويورك 25 31

واشنطن 24 33