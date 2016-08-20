مصانع "بير السلم" تهدد حياة المواطنين بالجيزة

وجهت مديرية أمن الجيزة عدة ضربات أمنية استهدفت مصانع السلع الغذائية غير المرخصة والتى يطلق عليه مصانع "بير السلم" بعد أن رصدت مباحث التموين من خلال متابعتها للأسواق انتشار مواد غذائية مجهولة المصدر ولا تحتوى على أى بيانات تشير لمنتجها.

كما رصدت المتابعة انتشار بعض المنتجات المقلدة المغلفة بعبوات خاصة بشركات عالمية، وهو ما دفع اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة إلى إصدار تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الأمنية على تلك النوعية من المصانع غير المرخصة وإحالة مالكيها والقائمين على إدارتها إلى النيابة وإعدام المنتجات التى يتم ضبطها بعد التأكد من عدم صلاحيتها.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن أشهر الأماكن التى تحتوى على مصانع غير مرخصة وتنتج مواد غذائية مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى هى إمبابة والهرم وأبو النمرس وكرداسة، بالإضافة إلى أكتوبر وبولاق الدكرور.

وذكر المصدر أن أبرز منتجات تلك المصانع عبارة عن منتجات اللحوم مثل الكفتة والسجق واللانشون، بالإضافة إلى إنتاج العصائر وزيوت الطعام والألبان، حيث يلجأ العديد من أصحاب المصانع إلى تجميع اللحوم الفاسدة وإعادة تصنيعها بعد إضافة توابل ومواد صناعية غير مصرح بها من وزارة الصحة، كما يتم إنتاج العصائر بواسطة استخدام مواد صناعية مجهولة وفاكهة فاسدة وتعبئتها فى عبوات خاصة بشركات عالميه مضيفا أن زيوت الطعام يتم تجميعها من مصانع إنتاج الشيبسى التى يتم استخدامها والتخلص منها لعدة صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وخلال الأسبوع الماضى أعلنت مباحث التموين بالجيزة برئاسة العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين عن ضبط العديد من المصانع ومنتجاتها الفاسدة منها ضبط صاحب مصنع لإنتاج العصائر بإمبابة لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيعه العصائر من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وضبط بحوزته 500 لتر عصير مختلف الأنواع

كما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج العصائر بالبدرشين لإدارة المصنع بدون ترخيص وبحوزته 7.525 طن عصائر وخامات إنتاج غير صالحه للاستخدام الآدمى.

وفى منطقة أبو النمرس تم ضبط المدير المسئول عن مصنع وثلاجة لحوم وبحوزته كميات كبيرة من اللحوم والكبدة منتهية الصلالحية لإعادة استخدامها بتصنيعها وتعبئتها فى عبوات أخرى تحمل تواريخ صلاحية جديدة وإعادة طرحها بالأسواق، وضبط بحوزته 2.490 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

كما تم ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر بالهرم وبلغ إجمالى المضبوطات "2.400 طن" من مستلزمات إنتاج العصائر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط صاحب مصنع لإنتاج الطحينة وزيت الطعام بإمبابة لإدارتة المصنع بدون ترخيص وبحوزته 1.550 طن من مستلزمات إنتاج طحينة والعسل والزيت بدون بيانات ومجهولة الصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما شهدت منطقة الهرم ضبط مدير مصنع لإنتاج الجبن بدون ترخيص "وبحوزته 5 أطنان جبن مجهز للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط مدير مصنع بدون ترخيص بمنشأة القناطر لتجميعه كميات كبيرة من الزيوت والسمنة المنتهية الصلاحية من مرتجعات الأسواق والمحلات العامة وإضافة تاريخ صلاحية جديد وإعادة بيعها، وضبط بحوزته 3 أطنان من المنتجات الفاسدة.

ونجحت مباحث التموين أيضا فى ضبط مدير مصنع بكرداسة لتصنيعه الجبن من خامات مجهولة المصدروبحوزته نصف طن من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.