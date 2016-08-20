أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصانع "بير السلم" تهدد حياة المواطنين بالجيزة

Google+ Print
مصانع "بير السلم" تهدد حياة المواطنين بالجيزة مصانع "بير السلم" تهدد حياة المواطنين بالجيزة

> بهجت أبو ضيف

وجهت مديرية أمن الجيزة عدة ضربات أمنية استهدفت مصانع السلع الغذائية غير المرخصة والتى يطلق عليه مصانع "بير السلم" بعد أن رصدت مباحث من خلال متابعتها للأسواق انتشار مواد غذائية مجهولة المصدر ولا تحتوى على أى بيانات تشير لمنتجها.

كما رصدت المتابعة انتشار بعض المنتجات المقلدة المغلفة بعبوات خاصة بشركات عالمية، وهو ما دفع اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة إلى إصدار تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الأمنية على تلك النوعية من المصانع غير المرخصة وإحالة مالكيها والقائمين على إدارتها إلى النيابة وإعدام المنتجات التى يتم ضبطها بعد التأكد من عدم صلاحيتها.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن أشهر الأماكن التى تحتوى على مصانع غير مرخصة وتنتج مواد غذائية مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى هى إمبابة والهرم وأبو النمرس وكرداسة، بالإضافة إلى أكتوبر وبولاق الدكرور.

وذكر المصدر أن أبرز منتجات تلك المصانع عبارة عن منتجات اللحوم مثل الكفتة والسجق واللانشون، بالإضافة إلى إنتاج العصائر وزيوت الطعام والألبان، حيث يلجأ العديد من أصحاب المصانع إلى تجميع اللحوم الفاسدة وإعادة تصنيعها بعد إضافة توابل ومواد صناعية غير مصرح بها من وزارة الصحة، كما يتم إنتاج العصائر بواسطة استخدام مواد صناعية مجهولة وفاكهة فاسدة وتعبئتها فى عبوات خاصة بشركات عالميه مضيفا أن زيوت الطعام يتم تجميعها من مصانع إنتاج الشيبسى التى يتم استخدامها والتخلص منها لعدة صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وخلال الأسبوع الماضى أعلنت مباحث التموين بالجيزة برئاسة العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين عن ضبط العديد من المصانع ومنتجاتها الفاسدة منها ضبط صاحب مصنع لإنتاج العصائر بإمبابة لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيعه العصائر من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وضبط بحوزته 500 لتر عصير مختلف الأنواع

كما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج العصائر بالبدرشين لإدارة المصنع بدون ترخيص وبحوزته 7.525 طن عصائر وخامات إنتاج غير صالحه للاستخدام الآدمى.

وفى منطقة أبو النمرس تم ضبط المدير المسئول عن مصنع وثلاجة لحوم وبحوزته كميات كبيرة من اللحوم والكبدة منتهية الصلالحية لإعادة استخدامها بتصنيعها وتعبئتها فى عبوات أخرى تحمل تواريخ صلاحية جديدة وإعادة طرحها بالأسواق، وضبط بحوزته 2.490 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

كما تم ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر بالهرم وبلغ إجمالى المضبوطات "2.400 طن" من مستلزمات إنتاج العصائر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط صاحب مصنع لإنتاج الطحينة وزيت الطعام بإمبابة لإدارتة المصنع بدون ترخيص وبحوزته 1.550 طن من مستلزمات إنتاج طحينة والعسل والزيت بدون بيانات ومجهولة الصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما شهدت منطقة الهرم ضبط مدير مصنع لإنتاج الجبن  بدون ترخيص "وبحوزته 5 أطنان جبن مجهز للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط مدير مصنع بدون ترخيص بمنشأة القناطر لتجميعه كميات كبيرة من الزيوت والسمنة المنتهية الصلاحية من مرتجعات الأسواق والمحلات العامة وإضافة تاريخ صلاحية جديد وإعادة بيعها، وضبط بحوزته 3 أطنان من المنتجات الفاسدة.

ونجحت مباحث التموين أيضا فى ضبط مدير مصنع بكرداسة لتصنيعه الجبن من خامات مجهولة المصدروبحوزته نصف طن من الجبن  غير صالحة للاستهلاك الآدمى. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات