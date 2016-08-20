سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20/8/2016 بالمصنعية و إرتفاع جديد في سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث متابعة جديدة وأسعار الذهب قي المحلات والأسواق اليوم السبت 20-8-2016، حيث ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة ثلاثة جنيهات جديدة، كما ارتفع السعر العالمي للذهب حيث ارتفعت أوقية الذهب 6 دولارات كاملة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، استقرارا في الأيام القليلة الماضية إلى أنها بدأت في الارتفاع التدريجي من جديد، بعد تصريح أحد أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن سعر الفائدة الأمريكية يمكن أن يرتفع من جديد قبل نهاية العام، وارتفاع السعر العالمي للذهب، هذا ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة التغير الدائم، حيث بدأت أسعار الذهب اليوم في مصر في الارتفاع مرة أخرى بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

وظهر نتيجة للركود الشديد الذي تعاني منه حركة البيع والشراء في أسواق الذهب عيار جديد، أطلق عليه عيار 14، وسجل متوسط سعر الجرام 225 جنيه، وقال العميد محمد حنفي مدير مصلحة الدمغة والموازين، أن ارتفاع أسعار الذهب بشدة هذه الأيام والركود الشديد في حركة البيع ومعدلات الإنتاج، مما أدى إنتاج عيار جديد هو عيار 14، وهو يتميز بالأشكال المتنوعة.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20/8/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وتنشط حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، وقال أحد تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب يبشر بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، ووجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية لدى المواطنين مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 14: 225 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: 398.55 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 460 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 531.40 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3720 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1350 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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