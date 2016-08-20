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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه السبت 20/8/2016 و الدولار يرتفع مجددا

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه السبت 20/8/2016 و الدولار يرتفع مجددا سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه السبت 20/8/2016 و الدولار يرتفع مجددا

اليوم، حيث نتابع آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم السبت 20-8-2016 في ، حيث ارتفعت العملة الخضراء 20 قرش في السوق الموازي، رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وزيادة حملات التفتيش على السوق السوداء وإغلاق 53 شركة مخالفة حتى الآن، للتحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

وتستعد شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، لعقد اجتماع طارئ يوم الاثنين 29 أغسطس القادم، للرد على القرارات الحكومية التي تعوق الاستيراد، ووضع حد نهائي لكل المحاولات التي تهدف إلى تدمير شركات الاستيراد، وقال مصدر مسؤول في الغرفة التجارية أنهم يتحفظون على قانون سجل المستوردين.

وأعلن البنك المركزي أنه سيقوم بالرقابة الشديدة على الإيداعات النقدية المشكوك فيها، وقال مصدر مسؤول أن البنك المركزي أكد على أن البنوك ستقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال بأسماء من يقومون بأي تحويلات أو إيداعات نقدية بالجنيه في حسابات لا تربطها أي علاقة بها، وانتشرت توقعات كبيرة بإجراء خفض لقيمة الجنيه المصري قريبا وسط تأكيدات على أن قرض صندوق النقد الدولي، اشترط إجراء خفض للجنيه من أجل الموافقة على القرض، وهو ما ستقوم به قريبا.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق السوداء السبت 20/8/2016

استقر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري في الارتفاع المستمر حيث وصل إلى 12.45 جنيه للشراء في مقابل 12.65 جنيه للبيع، وكانت الحكومة قد قررت التوقف عن الاستيراد العشوائي، مع ندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

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