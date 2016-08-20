أهالى حى أول طنطا يتضررون من انقطاع مياه الشرب

تضرر العشرات من أهالى حى أول مدينة طنطا بمحافظة الغربية، من انقطاع المياه المستمر منذ ما يزيد عن 3 أيام متوالية طوال النهار، مشيرين أن المياه تصل فجر كل يوم فى الأدوار الأرضية فقط وتكون ضعيفة للغاية، ويجتمع جميع سكان العقارات فى شقة الدور الأرضى لملئ احتياجاتهم بالجراكن ، وتعود للانقطاع رسميا فى السابعة صباحا.

أزمة عامة ورد المسئولين "ربنا يسهل"

وقال صلاح الحناوى من سكان العقار رقم 30 شارع البوسطة القديمة والواصل بين شارع المديرية وشارع السكة الجديدة، مقام السيد أحمد البدوى ، أن جميع الشوارع المحيطة به تعانى من موجة جديدة من العطش وتواصل مستمر لانقطاع مياه الشرب ، بصفة مستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضى على حد قوله.

وقال نصا: "أغيثونا مياه الشرب مقطوعة من العاشرة صباح الثلاثاء الماضى، وشكوت لشركة مياه الشرب على رقم 125 مرارا ، وفوجئت أنهم على علم بالأزمة ، كما اتصلت بمكتب محافظ الغربية ، ومكتب سكرتير المحافظة وغرفة العمليات ، وشرطة النجدة ، والحماية المدنية ، دون جدوى ، وكان رد جميع المسئولين "ربنا يسهل".

زحام على شقق الدور الأرضى وبالطابور

وقال إبراهيم السيد "محام" ومقيم بشارع المديرية البحرى ، بمدينة طنطا ، أن أزمة انقطاع المياه تشمل أكثر من مكان فى حى أول طنطا وشارع المديرية والشوارع المتفرعة منه ، والمديرية البحرى والتجنيد ، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا ، مشيرا أن شاغل جميع السكان هو التواجد فجرا فى شقق الدور الأرضى لملئ جراكن للاحتياجات الرئيسية ، ويكون هناك زحام عند الجيران ما يضطر لأن يقوم المواطنون بملء الجراكن بالدور .

وأكد السيد أن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى وضعفها فى بعض الأحيان إذا جاءت فجرا يعد كارثة بكل المقاييس، وسط تجاهل المسئولين ، مضيفا أن مئات الأهالى عجزوا عن إيجاد كوب مياه للشرب بعيدا عن الاستخدامات الرئيسية للمياه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

عودة للجراكن والطرق البدائية

وقالت أم هاشم محمد من سكان شارع صبرى: "مكناش نتوقع إننا نرجع للطرق البدائية فى تخزين المياه حيث أصبح همى وهم ولادى يوميا الحصول على المياه من خلال ملء الجراكن من الأدوار الأرضية وتخزينها"، متضررة من تجاهل المسئولين.

وقف حال والفواتير نار رغم انقطاع المياه

وقال سعيد مصطفى أحمد صاحب محل بيع دواجن بحى أول مدينة طنطا ، أنه يعانى منذ 3 أيام من انقطاع المياه المستمر ، وقال عملى يستلزم مياه ، وفى بيوت مفتوحة، وعمال اضطروا للغياب من العمل بسبب وقف الحال ، وأنا كل يوم أجرى بسيارتى الخاصة لملأ جراكن وبراميل من أماكن بعيدة حتى أعرف أفتح مكان أكل عيشى ، ووصل الأمر لوقف الحال ، وأشبه بخراب البيوت ، وتعطل المصالح .

وأشار أن رغم انقطاع المياه المستمر إلا أن فواتير المياه عالية جدا وأقل إيصال يصل إلى أكثر من 200 جنيها فى حين أنه يعمل حتى الظهر فقط ، مشيرا أن جميع السكان يتضررون من ارتفاع الفواتير فى الوقت الذى يعانون فيه من انقطاع المياه المستمر .

كسر فى ماسورة المياه الرئيسية تسبب فى ضعف المياه

وأكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى أن أحد المواسير الرئيسية المغذية للحى من المرشحة الرئيسية بمنطقة الملاحة تعرضت للكسر الأسبوع الماضى من شارع المعاهدة تقاطع شارع الإسكندرية ، واستغرق أكثر من يومين لإصلاحه وبعد ضخ المياه فيه انفجر من مكان آخر ، وجار العمل على إصلاح المواسير مشيرا أن المواسير القديمة ما زالت تعمل وبعضها انتهى مدة صلاحيته ولم يتم التجديد ، وبالتالى تتعرض الخطوط الرئيسية للانفجار بشكل متكرر .