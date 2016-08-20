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نظر دعوى استبعاد كرم كردى من انتخابات اتحاد الكرة خلال ساعات

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نظر دعوى استبعاد كرم كردى من انتخابات اتحاد الكرة خلال ساعات نظر دعوى استبعاد كرم كردى من انتخابات اتحاد الكرة خلال ساعات

>كتب حازم عادل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، خلال ساعات أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتورة ماجدة الهلباوى، وتطالب باستبعاد كرم كردى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

واختصمت الدعوى رقم ٦٨٦٤٠ لسنة ٧٠ ق، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بصفتهم، وكرم كردى المرشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ضمن قائمة هانى أبو ريدة.

وقالت عريضة الدعوى إن كرم صدر ضده حكما فى جناية عسكرية بتزوير شهادة الخدمة العسكرية، وهى جناية مخلة بالشرف والأمانة، بالمخالفة لشروط الترشح المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة.

 


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