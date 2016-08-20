اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: وزارة التموين عاجزة عن السيطرة على الأسعار

قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة التموين غير قادرة على السيطرة على الأسعار فى السوق، وهو ما قد يؤثر على أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة تتمثل فى الراقبة الجيدة على سوق اللحوم والجزارين لضمان عدم ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبعث بطلب إلى وزير التموين لسؤاله حول الإجراءات التى ستتخذها الوزارة للسيطرة على أسعار اللحوم، بجانب توفيرها فى السوق مع اقتراب عيد الأضحى، موضحا أن زيادة الطلب على اللحوم هو ما يتسبب فى زيادة أسعارها.