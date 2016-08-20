أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: وزارة التموين عاجزة عن السيطرة على الأسعار

Google+ Print
اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: وزارة التموين عاجزة عن السيطرة على الأسعار اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: وزارة التموين عاجزة عن السيطرة على الأسعار

>كتب أحمد عرفة

قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة غير قادرة على السيطرة على الأسعار فى السوق، وهو ما قد يؤثر على اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة تتمثل فى الراقبة الجيدة على سوق اللحوم والجزارين لضمان عدم ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبعث بطلب إلى وزير التموين لسؤاله حول الإجراءات التى ستتخذها الوزارة للسيطرة على أسعار اللحوم، بجانب توفيرها فى السوق مع اقتراب عيد الأضحى، موضحا أن زيادة الطلب على اللحوم هو ما يتسبب فى زيادة أسعارها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية