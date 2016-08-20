حبس 7 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

قررت النيابة العامة، حبس 7 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، حول اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف والتظاهر المخالفة للقانون.

وألقت وزارة الداخلية، القبض على المتهمين خلال الحملات الأمنية التى شنتها بمحافظة الشرقية، لضبط العناصر الإثارية المتورطة فى وقائع التحريض على العنف، وتنظيم المظاهرات الإخوانية المخالفة للقانون بمركز ههيا.

ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف والتظاهر، وحيازة منشورات.