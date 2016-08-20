ضبط 3 أطنان و128كيلو جبن داخل مصنع بدون ترخيص بالغربية

تمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط مصنع بدون ترخيص لتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركة فورما جيرى بيل المالكة للعلامة التجارية البقرة الضاحكة (lavachequirit) وبيعها للجمهور على أنها من إنتاج مصانعها مما يضر بالصحة العامة.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية بتمكن رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود والقوة المرافقة له من ضبط "وليد ف ع ع" – 36سنة - مقيم قرية محلة زياد - مركز سمنود لقيامه بإنشاء مصنع بعزبة حميدة مركز سمنود لتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركة فورما جيرى بيل صاحب العلامة التجارية البقرة الضاحكة (lavachequirit) وبيعها للجمهور على أنها من إنتاج مصانعها مما يضر بالصحة العامة تم استهداف المصنع المشار إليه وتبين أنه يدار بدون ترخيص وتم ضبط 110 كراتين جبنة مطبوخة بكل كرتونة 36 علبة بكل علبة 8 قطع مدون عليها المزرعة السعيدة happyfarm إنتاج شركة الضحى للصناعات الغذائية ومرسوم عليها العلامة التجارية البقرة الضاحكة.

و160 كرتونة جبنة مطبوخة بكل كرتونة 36 علبة بكل علبة 8 قطع مدون عليها الجارحى معبأة خصيصاً لحساب مؤسسة يد عبد الله الدوسرى للتجارة - جدة الأجياد حرملة الوليد 2 زنة العلبة 120 جرام و50كرتونة جبنة مطبوخة بكل كرتونة 36 علبة وزن العلبة 100 جرام بكل علبة 8 قطع مدون إنتاج شركة المراعى للصناعات الغذائية و135 كرتونة جبنة مطبوخة بكل كرتونة 36 علبة وزن العلبة 100 جرام بكل علبة 8 قطع مدون إنتاج شركة الضحى للصناعات الغذائية و20 عبوة لبن بودرة مجفف وزن العبوة 25 كيلو جرام بلد المنشأ الولايات المتحدة بدون فواتير و3 كراتين بديل زبدة كاكاوى وزن الكرتونة 25 كيلو جرام بلد المنشأ ماليزيا بدون فواتير و3 كراتين بديل زبدة نيوزيلاندى وزن الكرتونة 25 كيلو جرام بلد المنشأ نيوزيلندا بدون فواتير و8 كراتين سمن النخيل الذهبية شورتنج وزن الكرتونة 25 كيلو تستخدم فى التصنيع و11 جوال نشا ذرة وزن الجوال 25 كيلو بلد المنشأ هولندا بدون فواتير و10 أجولة شرش لبن بودرة وزن الجوال 25 كيلو بلد المنشأ تركيا بدون فواتير و1500 كرتونة فارغة معدة للتعبئة بإجمالى وزن 3 أطنان و128كيلو وبمواجهة المتهم أقر بملكيته للمضبوطات بقصد البيع وانه يزاول النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر 17099 جنح مركز سمنود لسنة 2016 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.