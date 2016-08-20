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الأهلي: أمر واحد غير مقبول أبدا.. ولنترك غيرنا يعيش أجواء مونديال الأندية

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الأهلي: أمر واحد غير مقبول أبدا.. ولنترك غيرنا يعيش أجواء مونديال الأندية الأهلي: أمر واحد غير مقبول أبدا.. ولنترك غيرنا يعيش أجواء مونديال الأندية

قد تخسر مباريات وقد تخسر بطولات، هذا مقبول نوعا ما. ولكن يوجد ما هو "غير مقبول نهائيا في الأهلي"، وهو ما يتحدث عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات وخسر لقب كأس أمام الزمالك وتوج بلقب الدوري.

وتحدث عبد الحفيظ قائلا: "فلنأخذ نفسا عميقا أولا ونتحدث عن تقييم الموسم بالكامل. الأهلي أفضل فريق في وحصد لقب الدوري عن جدارة واستحقاق".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "ولذلك من الكارثة أن تقول لي يجب أن يرحل الجميع. أنظروا لبرشلونة على سبيل المثال".

وأوضح "برشلونة توج بلقب الدوري ولكنه خسر الكأس. بالتأكيد كأس مصر بطولة مهمة ولكنها ليست البطولة الأم".

وتوج برشلونة بلقب الدوري وكذلك كأس إسبانيا. قبل أن يفتتح موسمه بالتتويج بلقب السوبر على حساب إشبيلية.

وواصل "نحن نضع أهدافنا ولذلك لابد أن يكون التقييم منطقي للاستمرار في تحقيق أهدافنا".

وأردف "بالتأكيد ما حدث في بطولة إفريقيا كان إخفاقا للأهلي. ولكننا لن نذهب إلى كأس العالم للأندية كل موسم. لنترك غيرنا يذهب ويعيش أجواء المونديال".

ما ليس مقبولا في الأهلي

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عما لا يقبله الجماهير قائلا: "يوجد أمرا واحدا غير مقبول. وهو قلة السلوك وقلة الانضباط".

وتابع "ولكن في نفس الوقت بالتأكيد لن أخرج للإعلام وأكشف كل القرارات التي يتخذها الأهلي. ليس مهما على الإطلاق إيضاح ذلك للإعلام بل الأهم للاعب نفسه".

وأردف "من وجهة نظري أن أحد أسباب قوة الأهلي في بعض غموضه. لدينا لوائح يتم الحساب عن طريقها وقد يضاف لها بعض المواد في حالة حدوث مواقفة معينة مرت بالفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "لا توجد أي قوة مهما كانت حجمها ستجبر أي مسؤول أن يتخذ قرارات لإرضاء أو تهدأ الأمور دون الاقتناع بتلك القرارات".

وأتم "في النهاية الجميع ينجح مع الأهلي ولكن نسبة النجاح تختلف من شخص لأخر".

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