مرتضى يقرر إيقاف شيكابالا وتحويله للتحقيق

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق وتحويله إلى التحقيق وذلك بسبب "احتفاله مع الأولتراس".

الزمالك فاز على إنيمبا في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا بهدف مقابل لاشيء.

فوز جاء على أرضه ووسط جماهيره ليتأهل الزمالك رسميا إلى نصف النهائي الإفريقي.

وكشف مرتضى منصور عن قرار مجلس الإدارة بإيقاف شيكابالا وتحويله للتحقيق وذلك "بسبب احتفاله مع الأولتراس عقب نهاية اللقاء".

وتحدث مرتضى عبر قناة العاصمة قائلا: "شيكابالا موقوف لحين الانتهاء من التحقيق معه".

وأوضح "احتفل ورقص مع الأولتراس. المجموعة التي وجهت سبابها للأهلي والشرطة والجيش وعائلة صالح سليم".

وأتم "هذا خط أحمر. مفيش هزار مع الأولتراس".