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أهالى مجريا مياه الشرب معكرة ولا تصلح للاستخدام الآدمى

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أهالى مجريا مياه الشرب معكرة ولا تصلح للاستخدام الآدمى أهالى مجريا مياه الشرب معكرة ولا تصلح للاستخدام الآدمى

>المنوفية _ محمد فتحي

من الواضح إن كوب مياه نظيف أصبح حلم الآلاف من أهالى قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فالقرية تعانى من سوء حالة مياه الشرب الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الكلى والغسيل الكلوى فالقرية بها مشاكل كثيرة كعدم وجود صرف صحى الأمر الذى أدى إلى ارتفاع فى منسوب المياه الجوفية وانهيار الكثير من المنازل دون أن يفكر أحد المسئولين فى مواجهة هذه المشاكل، وحايلا يعتمد الأهالى على مياه إحدى محطات المياه الخاصة بأحدهم كحل مؤقت كما  تلاحظ ارتفاع فواتير مياه الشرب على الرغم من عدم استخدامها، ناهيك عن تهالك مواسير المياه.

وأكد فهيم المحلاوى من أهالى قربة مجريا أنهم أرسلوا شكاوى عديدة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى، وطالب وزير الإسكان بربط القرية على محطة مياه بحارى حتى يمكن توفير مياه الشرب.

 


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