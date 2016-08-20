اليوم.. عمومية لنقابة التمريض بالغربية لانتخابات النقيب ومجلس الإدارة

تعقد نقابة التمريض، بالغربية اليوم السبت 20 أغسطس، الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

ويتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين بينهم النقيب الحالى عفاف محمد رمضان وينافسها كل من محمد عبد الواحد المغازى، ومرفت كمال محمد، ومنا محمد مصطفى، وسمية إبراهيم على السايس، ومها محمود عثمان.

وينافس على مقعد الأخصائيين 18 مرشحا ليختار منهم 8، ومرشحوا المعهد 10 لاختيار 4، ودبلوم تمريض 18 لاختيار 6.

وحددت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مقر التصويت فى مستشفى الطوارئ ، ولجنة فى مستشفى الرمد ، وأخرى فى المستشفى الفرنساوى.